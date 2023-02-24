В Белом доме назвали танки Abrams бесполезными на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что в танках Abrams на Украине нет большого смысла, отметив, что американский лидер Джо Байден слышал эту оценку.

«Президент Джо Байден услышал от военных оценку о том, что танки Abrams не имеют настоящего смысла для этих боев», - сказал советник американского президента в эфире CNN, отметив, что Leopard украинским войскам «нужны на самом деле»

Салливан заявил, что Вашингтон передаст Киеву танки только потому, что это было условием Берлина для предоставления своей техники.

Напомним, американский президент заявил о готовности передать Киеву десять танков Abrams, чтобы сподвигнуть Берлин к поставкам танков Leopard 2. Как писал сайт KP.RU, командующая сухопутными войсками американских ВС Кристин Вормут заявила, что Вашингтону может потребоваться больше года, чтобы доставить танки M1 Abrams на Украину.