Еврокомиссия направит Румынии, Болгарии и Польше 56 млн евро из-за падения цен на сельхозпродукцию

Евросоюз заявил о выделении помощи Румынии, Болгарии и Польше в размере 56 млн евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Болгария, Польша и Румыния получат 56 млн евро от Евросоюза на поддержку фермеров, которые пострадали от снижения стоимости сельхозпродукции из-за роста импорта зерна с Украины. Как сообщает агентство Bloomberg, соответствующее решение приняла Еврокомиссия.

Из этих средств Варшаве будет предоставлено 29,5 млн евро, Софии – свыше 16 млн, Бухаресту – 10 млн.

"Это поддержка для стран, чьи фермеры пострадали от увеличения импорта с Украины", - уточнил еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин сообщил, что из общего объема вывезенного с Украины зерна, 45% примерно ушло именно в европейские страны, а только 3% - на Африку. Это при том, что изначально зерновая сделка вообще затевалась для поддержки бедных стран.

Напомним, зерновая сделка продлена на 60 дней (до 18 мая 2023 года), а также подтвержден ее пакетный характер. Как сообщил замминистра иностранных дел России Александр Грушко, Москва продолжит добиваться снятия всех препон для поставок сельхозпродукции на мировые рынки, а переговоры по "зерновой сделке" продолжаются.