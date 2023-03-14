В МИД России заявили о продлении зерновой сделки на 60 дней

В МИД России заявили о продлении зерновой сделки Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Зерновая сделка была продлена на 60 дней, а также был подтвержден ее пакетный характер. Об этом во вторник, 14 марта, сообщил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Как сообщил замглавы внешнеполитического ведомства, РФ продолжит добиваться снятия всех препон для поставок сельхозпродукции на мировые рынки, а переговоры по «зерновой сделке» продолжаются.

«Наш заместитель министра, который ведет эту сделку, вчера сделал заявление. Действительно, сделка продлена, условлено, что она продлена на 60 дней. Вновь подтвержден ее пакетный характер», - сказал дипломат.

Напомним, днем ранее, 13 марта, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин сообщил о готовности Москвы продлить зерновую сделку после истечения срока ее действия 18 марта 2023 года, однако только на 60 дней, подчеркнув, что консультации России и ООН в Женеве оказались непростыми.