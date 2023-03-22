Летчик Вавилов рассказал, как предотвратил проникновение беспилотника MQ-9 в район зоны СВО над Черным морем

Беспилотник MQ-9 Reaper упал в Черное море 14 марта 2023 года Фото: REUTERS

Летчик-истребитель майор Василий Вавилов рассказал о перехвате американского беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем. Министерство обороны РФ опубликовало видео, в котором пилот, лично участвовавший в перехвате разведывательного дрона, поделился деталями операции.

По словам Вавилова, во время дежурства по противовоздушной обороне, он получил команду на вылет. Для перехвата беспилотника, летевшего с целью нарушения российских границ, в воздух поднялись два экипажа.

"После вылета сблизились с этим летательным аппаратом, произвели опознавание его и выполняли маневры по принуждению его к отказу от выполнения своей задачи", — рассказал майор Вавилов. Его коллега майор Сергей Попов уточнил, что пилоты не использовали для перехвата оружие и не вступали в контакт с американским беспилотником.

Как писал ранее сайт KP.RU, министр обороны России Сергей Шойгу наградил пилотов Попова и Вавилова, которые участвовали в пресечении деятельности разведывательного беспилотника США MQ-9 Reaper в акватории Черного моря, неподалеку от Крыма.

Напомним, по официальной версии Министерства обороны России, беспилотник MQ-9 перешел в неконтролируемый полет с потерей высоты в результате резких маневров и допустил столкновение с водной поверхностью.