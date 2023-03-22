Шойгу наградил орденами лётчиков, предотвративших нарушение границ района СВО американским БПЛА, фото: скриншот из видео

В среду, 22 марта, министр обороны России Сергей Шойгу наградил двоих лётчиков, благодаря которым удалось пресечь деятельность разведывательного беспилотника США MQ-9 Reaper в акватории Чёрного моря, неподалёку от Крыма. Об этом сообщили в пресс-службы Минобороны России.

Майоры Сергей Попов и Василий Вавилов получили по ордену Мужества и слова благодарности за первоклассное исполнение своей задачи. Как рассказал Попов, в момент когда американский беспилотник был обнаружен - они находились на боевом дежурстве, и вылетели на перехват. Идентифицировав американский беспилотник, лётчики начали выполнять манёвры, которые были призваны заставить аппарат прервать свою задачу и улететь восвояси.

«Оружие не применяли, в контакт не вступали с данным беспилотником», - подчеркнул Попов.

После того, как из-за резкого манёвра Reaper ушёл в неуправляемый полёт и упал в воду, оба истребителя благополучно вернулись на базу. Так же описал ситуацию и Вавилов, очень довольный полученной наградой.

«Очень горд получить такую высокую награду, но она в большей степени принадлежит и моим коллегам», - прокомментировал майор Вавилов.

Ранее KP.RU сообщал о том, американский беспилотник стоимостью 54 млн долларов был выведен из строя десятью вёдрами с керосином.