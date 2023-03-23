В МИД России назвали деструктивным шагом передачу Словакией истребителей Украине Фото: Олег УКЛАДОВ

Передача Словакией истребителей Украине является деструктивным шагом, противоречащим заявлениям Евросоюза о поиске мирных путей решения конфликта, заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

«Этот шаг деструктивный. Он противоречит многочисленным заявлениям руководителей ЕС о том, что надо искать пути выхода мирными средствами», – сказал дипломат в беседе с ТАСС.

По мнению замглавы МИД РФ, страны НАТО и ЕС продолжают курс на эскалацию конфликта на Украине, стремясь всяческим затянуть его и вести боевые действия «до последнего украинца». Поставка Словакией истребителей Украине не стала для России неожиданностью, они пополнят статистику сбитых российскими войсками самолетов, добавил Грушко.

Как писал сайт KP.RU, в четверг, 23 марта, министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил о передаче Киеву первых четырех истребителей МиГ-29. Оставшиеся самолеты будут поставлены Украине в ближайшие недели, сказал он.