Глава Минобороны Словакии сообщил о передаче Украине первых истребителей МиГ-29 Фото: Олег Укладов

Словакия передала Украине первые четыре истребителя МиГ-29, сообщил министр обороны республики Ярослав Надь.

«Первые четыре истребителя МиГ-29 были благополучно переданы ВСУ. Перелет был осуществлен украинскими летчиками в координации с ВВС Словакии. В ближайшие недели оставшиеся самолеты будут переданы Украине», – написал глава словацкого Минобороны в Facebook*.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда пообещал передать Украине первые четыре истребителя МиГ-29. По его словам, Киев получит истребители, которые достались Польше от Германской Демократической Республики. Пока эти самолеты стоят на вооружении у Варшавы, но это «последние годы их функционирования», добавил польский лидер.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий допустил, что Варшава может передать истребители МиГ-29 Киеву в течение ближайших четырех-шести недель.