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НовостиЭкономика23 марта 2023 16:55

Правительство России рассмотрит возможность экспортировать сельхозпродукцию за нацвалюту

Сейчас проект документа находится на межведомственном согласовании
Сергей КУДРИН
Правительство России рассмотрит возможность экспортировать сельхозпродукцию за нацвалюту

Правительство России рассмотрит возможность экспортировать сельхозпродукцию за нацвалюту

Фото: Мария ЛЕНЦ

Правительство России уже скоро рассмотрит проект указа о расчётах за экспорт российской сельскохозяйственной продукции в национальных валютах. Сейчас документ находится на согласовании, о чём заявила журналистам вице-премьер России Виктория Абрамченко.

Сообщается, что в случае принятия проекта - каждая страна, сотрудничающая с Россией и покупающая у нас сельскохозяйственную продукцию, будет расплачиваться за неё в собственной национальной валюте, по индивидуально оговорённым условиям. Для этого будет создан Национальный клиринговый центр, на который могут наложить санкции с Запада, но власти РФ это не беспокоит.

Аналогичный указ президента Владимира Путина уже существует, и касается расчётов за газ недружественными странами в рублях. Здесь система похожая, но она будет служить не ответом на агрессию, а инструментом защиты дружественных государств, и возможностью открывать российские счета в разных валютах. Основной упор в этом вопросе Россия делает на страны Персидского залива и Африки, а также с Китаем.

Ранее KP.RU сообщал о том, почему Россия приняла решение продлить срок действия зерновой сделки, и почему стране она выгодна. Об этом в эфире радио KP рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.