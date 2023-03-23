Правительство России рассмотрит возможность экспортировать сельхозпродукцию за нацвалюту Фото: Мария ЛЕНЦ

Правительство России уже скоро рассмотрит проект указа о расчётах за экспорт российской сельскохозяйственной продукции в национальных валютах. Сейчас документ находится на согласовании, о чём заявила журналистам вице-премьер России Виктория Абрамченко.

Сообщается, что в случае принятия проекта - каждая страна, сотрудничающая с Россией и покупающая у нас сельскохозяйственную продукцию, будет расплачиваться за неё в собственной национальной валюте, по индивидуально оговорённым условиям. Для этого будет создан Национальный клиринговый центр, на который могут наложить санкции с Запада, но власти РФ это не беспокоит.

Аналогичный указ президента Владимира Путина уже существует, и касается расчётов за газ недружественными странами в рублях. Здесь система похожая, но она будет служить не ответом на агрессию, а инструментом защиты дружественных государств, и возможностью открывать российские счета в разных валютах. Основной упор в этом вопросе Россия делает на страны Персидского залива и Африки, а также с Китаем.

Ранее KP.RU сообщал о том, почему Россия приняла решение продлить срок действия зерновой сделки, и почему стране она выгодна. Об этом в эфире радио KP рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.