Мария Захарова рассказала в эфире радио «КП» о причинах продления зерновой сделки Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, беседуя с журналистом «Комсомолки» Иваном Панкиным в эфире Радио «КП», рассказала о причинах, побудивших Россию продлить так называемую зерновую сделку с Западом.

Как отметила Захарова, несмотря на то, что западных политиков действительно хочется уже отправить в известном направлении, исполнение условий зерновой сделки работает в интересах Российской Федерации. При этом, если Россия свою часть сделки исполняет исправно, то западная сторона - нет. Российские товары блокируются, договорённости не соблюдаются. На это нужно время, и Москва дала ООН, которая выступает инициатором и гарантом сделки, возможность соблюсти свои обязательства. Определено и время, необходимое для этого - 60 дней.

Тем не менее, доверия к западным лидерам и организациям у России нет, признаёт Захарова. Несмотря на это Москва со всей ответственностью подходит к своим обязательствам, и к тому, чтобы показать всему миру свой главный приоритет - мир.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Мария Захарова назвала решение о продлении зерновой сделки Россией «холодным душем» для всех западных политиков.

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