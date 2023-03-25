Российские артиллеристы нанесли удар по скоплению украинской техники под Херсоном Фото: REUTERS

Российские артиллеристы нанесли удары по стоянке автомобильной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Все произошло в районе поселка Новорайск, который расположен в Херсонской области. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Как заявил собеседник агентства, в результате удара российской артиллерии было уничтожено пять единиц автомобильной техники украинских войск. Кроме того, погибли восемь солдат ВСУ, а десять были ранены. Отмечается, что удар был нанесен ночью.

Кроме того, недалеко от Белозерки российские военные уничтожили гаубицу 2С1 «Гвоздика» с боекомплектом.

Напомним, на прошлой неделе, 19 марта, Вооруженные силы (ВС) России уничтожили два склада оружия и техники 122-й бригады украинских войск в Херсонской области.