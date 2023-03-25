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НовостиПолитика25 марта 2023 10:09

Российские артиллеристы нанесли удар по скоплению украинской техники под Херсоном

Удар был нанесен ночью
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Российские артиллеристы нанесли удар по скоплению украинской техники под Херсоном

Российские артиллеристы нанесли удар по скоплению украинской техники под Херсоном

Фото: REUTERS

Российские артиллеристы нанесли удары по стоянке автомобильной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Все произошло в районе поселка Новорайск, который расположен в Херсонской области. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Как заявил собеседник агентства, в результате удара российской артиллерии было уничтожено пять единиц автомобильной техники украинских войск. Кроме того, погибли восемь солдат ВСУ, а десять были ранены. Отмечается, что удар был нанесен ночью.

Кроме того, недалеко от Белозерки российские военные уничтожили гаубицу 2С1 «Гвоздика» с боекомплектом.

Напомним, на прошлой неделе, 19 марта, Вооруженные силы (ВС) России уничтожили два склада оружия и техники 122-й бригады украинских войск в Херсонской области.