Российские войска уничтожили два склада оружия и техники 122-й бригады ВСУ в Херсонской области Фото: Александр КОЦ

За минувшие сутки российские войска сумели уничтожить в Херсонской области два ангара, наполненных военной техникой и оружием для бойцов украинской армии. Склады с вооружением принадлежали 122-ой бригаде территориальной обороны ВСУ, о чём сообщает пресс-служба Минобороны России.

Также известно, что ВС РФ нанесли поражение 92 артиллерийским подразделениям ВСУ, а также живой силе и технике, в 114 районах. По данным за 19 марта 2023 года, Киев потерял более 290 солдат и 33 единиц техники, среди которых гаубицы разных типов и бронемашины. Также были сбиты семь беспилотников.

Из особенных потерь противника за последние 24 часа - вертолёт Ми-8, который сбили российские истребители в районе Купянска, Херсонской области, и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Ранее KP.RU сообщал о том, что российские войска пресекли попытку ВСУ перебросить резервные силы на Купянском направлении.