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НовостиПолитика25 марта 2023 11:35

Российские войска уничтожили более 155 солдат ВСУ на Донецком направлении

Уничтожены три бронированные машины
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Российские войска уничтожили более 155 солдат ВСУ на Донецком направлении

Российские войска уничтожили более 155 солдат ВСУ на Донецком направлении

Фото: REUTERS

Министерство обороны России в субботу, 25 марта, сообщило, что Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации на Донецком направлении уничтожили свыше 155 украинских военных, а также три бронированные машины, пять автомобилей и гаубицу Д-30.

«На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений и огня артиллерии "Южной" группировки войск уничтожено более 155 украинских военнослужащих», - сообщил официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Напомним, днем ранее, 24 марта, Министерство обороны РФ сообщало, что на Донецком направлении были уничтожены танк, две боевые машины пехоты, а также десять автомобилей, пикап и две самоходные гаубицы «Гвоздика». Кроме того, в российском военном ведомстве также сообщалось об уничтожении более 380 украинских военнослужащих.