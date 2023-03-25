Российские войска уничтожили более 155 солдат ВСУ на Донецком направлении Фото: REUTERS

Министерство обороны России в субботу, 25 марта, сообщило, что Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации на Донецком направлении уничтожили свыше 155 украинских военных, а также три бронированные машины, пять автомобилей и гаубицу Д-30.

«На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений и огня артиллерии "Южной" группировки войск уничтожено более 155 украинских военнослужащих», - сообщил официальный представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Напомним, днем ранее, 24 марта, Министерство обороны РФ сообщало, что на Донецком направлении были уничтожены танк, две боевые машины пехоты, а также десять автомобилей, пикап и две самоходные гаубицы «Гвоздика». Кроме того, в российском военном ведомстве также сообщалось об уничтожении более 380 украинских военнослужащих.