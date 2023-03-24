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НовостиПолитика24 марта 2023 12:00

ВС России уничтожили более 380 украинских военнослужащих на Донецком направлении

На Краснолиманском направлении ВСУ потеряли 125 человек
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
ВС России уничтожили более 380 украинских военнослужащих на Донецком направлении

ВС России уничтожили более 380 украинских военнослужащих на Донецком направлении

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вооруженные силы России уничтожили на Донецком направлении за сутки более 380 украинских военнослужащих, сообщает Министерство обороны РФ.

«На Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 380 украинских военнослужащих», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, на этом направлении Вооруженные силы Украины потеряли танк, две боевые машины пехоты, десять автомобилей, пикап и две самоходные гаубицы «Гвоздика». На Краснолиманском направлении потери украинской армии составили 125 человек, а также три боевые бронированные машины и боевая машина реактивной системы залпового огня «Град».

Напомним, военкор KP.RU Александр Коц считает, что в ближайшие месяцы линия соприкосновения постепенно будет двигаться в сторону от Донецка, а также появятся оптимальные условия для наступления российских войск.