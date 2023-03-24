ВС России уничтожили более 380 украинских военнослужащих на Донецком направлении Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вооруженные силы России уничтожили на Донецком направлении за сутки более 380 украинских военнослужащих, сообщает Министерство обороны РФ.

«На Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 380 украинских военнослужащих», – сказано в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, на этом направлении Вооруженные силы Украины потеряли танк, две боевые машины пехоты, десять автомобилей, пикап и две самоходные гаубицы «Гвоздика». На Краснолиманском направлении потери украинской армии составили 125 человек, а также три боевые бронированные машины и боевая машина реактивной системы залпового огня «Град».

Напомним, военкор KP.RU Александр Коц считает, что в ближайшие месяцы линия соприкосновения постепенно будет двигаться в сторону от Донецка, а также появятся оптимальные условия для наступления российских войск.