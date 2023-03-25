Премьер Польши Моравецкий считает, что Евросоюз «потерял аппетит» к новым санкциям против России

В Польше считают, что Евросоюз «потерял аппетит» к новым санкциям против России Фото: REUTERS

Евросоюз «потерял аппетит» к введению новых санкций в отношении России, считает премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Сегодня гораздо меньше желания и аппетита к дальнейшим санкциям. Думаю, есть усталость», – заявил политик в эфире радиостанции RMF FM.

Как отметил глава польского правительства, Варшава указывает Еврокомиссии на использование Россией лазеек для обхода санкций и выступает за принятие новых санкционных пакетов. Моравецкий сообщил, что вопрос о новых санкциях вернется в повестку ЕС в ближайшее время. Кроме того, он выразил надежду на принятие 11 санкционного пакета против России в течение двух месяцев.

Напомним, накануне премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил, что ЕС пока не обсуждает введение нового пакета санкций в отношении России.

Как писал сайт KP.RU, 25 февраля 2023 ЕС ввел против России десятый пакет санкций. В черный список были внесены дополнительно 87 физических и 34 юридических лиц. Теперь в нем 1473 россиянина и 205 фирм, организаций и компаний.

В частности, санкции введены в отношении трех российских банков: «Альфа-банка», «Росбанка» и «Тинькофф-банка». В новые пакет ограничений попали 96 организаций, связанных с российским военно-промышленным комплексом, также наложен запрет на экспорт критически важных технологий и промышленных товаров.