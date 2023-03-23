Премьер Швеции сообщил, что Евросоюз не обсуждает новый пакет санкций против России

Евросоюз не обсуждает новый пакет санкций против России Фото: REUTERS

Евросоюз пока не обсуждает введение нового пакета санкций в отношении России, сообщил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

«Никаких новых санкционных пакетов в настоящее время не обсуждается. Сейчас речь идет о систематическом выполнении уже существующих санкций», – сказал глава шведского правительства журналистам.

Как писал сайт KP.RU, 25 февраля 2023 ЕС ввел против России десятый пакет санкций. В черный список были внесены дополнительно 87 физических и 34 юридических лиц. Теперь в нем 1473 россиянина и 205 фирм, организаций и компаний.

В частности, санкции введены в отношении трех российских банков: «Альфа-банка», «Росбанка» и «Тинькофф-банка». В новые пакет ограничений попали 96 организаций, связанных с российским военно-промышленным комплексом, также наложен запрет на экспорт критически важных технологий и промышленных товаров.