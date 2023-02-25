Евросоюз ввел десятый пакет санкций против России: кого коснулись новые ограничения

Принят 10-й пакет санкций Фото: REUTERS

Страны Евросоюза в последний момент смогли все-таки договориться и принять 10-й пакет санкций против России. Ранее очередную порцию рестрикций против нашей страны подготовили в США и Великобритании.

«Принят 10-й пакет санкций: в список включено 121 физическое и юридическое лицо, введены значительные новые ограничения на импорт/экспорт, запрещены российские пропагандистские СМИ. Мы по-прежнему едины в нашей решимости нанести ущерб военной машине России», - написал в своем Твиттере глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

В этот раз Евросоюз раздирали споры. Польша, которая тормозила переговоры, требовала ужесточить ограничения: ввести запрет на импорт российских алмазов, максимально усложнить работу «Росатома» в мире, а также ограничить импорт каучука из России. Но коллеги по Евросоюзу не поддержали польский радикализм.

ВПК

На сегодня под санкционный каток в большей мере попал военно-промышленный комплекс. В черный список включили еще 96 организаций, связанных с российским ВПК. В общей сложности их численность достигла 506, говорится в заявлении Совет ЕС. В том числе ограничительные меры впервые введены против семи иранских предприятий. Предположительно, речь идет о Oje Parvaz Mado Nafar, Paravar Pars, Qods Aviation Industries и Shahed Aviation Industries. Их обвинят в производстве дронов, которые были задействованы в зоне СВО на Украине.

Также наложен запрет на «экспорт критически важных технологий и промышленных товаров:

- транспортные средства (большегрузные автомобили (и их запчасти), полуприцепы и специальные транспортные средства, такие как снегоходы);

- товары, легко направляемые российским военным, в том числе электрогенераторы, бинокли, радары, компасы и т. д.;

- строительные товары (мосты, конструкции для зданий башенного типа, вилочные погрузчики, краны и т.д.);

- товары, имеющие решающее значение для функционирования и укрепления промышленного потенциала России (электроника, детали машин, насосы, оборудование для обработки металлов и др.);

- товары, используемые в авиационной промышленности (турбореактивные двигатели).

Также под запрет попал ввоз в Россию электронных компонентов, которые используются в разных видах вооружения (беспилотниках, ракетах, вертолетах и т.д.), тепловизионные камеры и редкоземельные материалы. Власти ЕС полагают, что таким образом они смогут не допустить «технологического совершенствования сектора обороны и безопасности России».

ИМПОРТ И ТРАНЗИТ

Что касается импорта, то ЕС ввел «дополнительные ограничения на импорт товаров, приносящих значительный доход России», таких как асфальт, синтетический каучук и технических углерод. И запретил транзит через Россию экспортируемых из Евросоюза товаров и технологий двойного назначения во избежание обхода.

ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР

Три российских банка добавлены в санкционный список. Пока их названия не называются, но не исключено, что речь идет о Тинькофф-банке, Альфа-банке и Росбанке.

ЕС продолжает работать над изъятием замороженных российских активов. Как отмечается в документе, что «это особенно важно в связи с возможным использованием государственных активов России для финансирования восстановления Украины после поражения России». В рамках этой работы предполагается введение запрета на транзит товаров двойного назначения и огнестрельного оружия через территорию России в третьи страны.

СМИ

Не дает покоя европейским властям и российские СМИ, теперь приостановили действие лицензий RT Arabic и Sputnik Arabic. Эти каналы якобы использовались для «непрерывных и согласованных действий по дезинформации и военной пропаганде».

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ

Евросоюз запретил россиянам занимать руководящие посты на европейских стратегических предприятиях, в первую очередь, в газовых, нефтяных и электроэнергетических компаниях, а также транспортных — от железнодорожных до судоходных. В заявлении Совета ЕС говорится, что «влияние России в этих органах может угрожать их нормальному функционированию и, в конечном итоге, представлять опасность для предоставления основных услуг европейским гражданам».

Также запрещено гражданам России и российским предприятиям бронировать мощности для хранения газа в Евросоюзе за исключение СПГ.