Французский политик Филиппо возмутился после слов Зеленского о ядерном оружии в Белоруссии Фото: REUTERS

Бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо подверг критике слова президента Украины Зеленского о ядерном оружии в Белоруссии. Об этом он написал Филиппо на своей странице в соцсети.

«Значит, Бельгия, Германия, Италия, Нидерланды, где размещены сто американских ядерных боеголовок, взяты в ядерные заложники США, не так ли?!», - заявил политик.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Белоруссия оказалась в ядерных заложниках у России.

Как писал сайт KP.RU, 26 марта 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории республики.

«С 3 апреля приступаем к обучению экипажей. И 1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии», - уточнил Путин.

После такого заявления Владимира Путина читатели газеты Daily Mail начали массово призывать президента Украины Зеленского сдаться.

Британцы обратились через комментарии сразу и к Зеленскому, и к его западным союзником, с критикой их действий в украинском конфликте.

«Поздравляю Джонсона и Зеленского, посмотрите, какие проблемы вы создали. Может, лучше сдаться прямо сейчас?», - заявил один из пользователей.