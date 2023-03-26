Владимир Путин: Хранилище для тактического ядерного оружия в Белоруссии будет построено к 1 июля Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что Россия и Белоруссия договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории республики.

«С 3 апреля приступаем к обучению экипажей. И 1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии», - уточнил Путин.

Президент особо отметил, что тактическое ядерное оружие будет размещено в Белоруссии, не нарушая обязательств по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин в интервью пояснил, что США размещают на территории стран НАТО в Европе свое тактическое ядерное оружие на протяжении десятилетий.

Глава государства признал, что поводом для этого стали заявления Британии о поставках Украине снарядов с обедненным ураном.

Информация о них появилась как раз во время переговоров с китайцами в Москве.

Президент отметил, что использование снарядов с ураном принесет больше вреда, чем пользы.

Российский лидер прямо заявил, что мы и сами сможем стрелять урановыми снарядами.