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НовостиПолитика27 марта 2023 4:38

Рогов заявил об усилении Украиной репрессий в Запорожье

По словам Рогова, «люди устали бояться»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Рогов заявил об усилении Украиной репрессий в Запорожье

Рогов заявил об усилении Украиной репрессий в Запорожье

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские власти усилили репрессии в отношении местных жителей в подконтрольной Киеву части Запорожья.

«Режим Зеленского усилил карательные меры и репрессии в отношении местных жителей. Их там кошмарят по полной, потому что люди устали бояться. Они больше не сидят как загнанные в своих домах, видя весь беспредел, что творят украинские боевики», - приводит РИА Новости слова члена главного совета администрации региона.

Напомним, в минувшую субботу, 25 марта, Рогов заявил, что российские войска сорвали наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Орехов Запорожской области. Как уточнил член главного совета администрации региона, Вооруженные силы (ВС) России поразили 25 целей и более 550 военных штурмовых подразделений украинской армии.