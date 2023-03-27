Рогов заявил об усилении Украиной репрессий в Запорожье Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские власти усилили репрессии в отношении местных жителей в подконтрольной Киеву части Запорожья.

«Режим Зеленского усилил карательные меры и репрессии в отношении местных жителей. Их там кошмарят по полной, потому что люди устали бояться. Они больше не сидят как загнанные в своих домах, видя весь беспредел, что творят украинские боевики», - приводит РИА Новости слова члена главного совета администрации региона.

Напомним, в минувшую субботу, 25 марта, Рогов заявил, что российские войска сорвали наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Орехов Запорожской области. Как уточнил член главного совета администрации региона, Вооруженные силы (ВС) России поразили 25 целей и более 550 военных штурмовых подразделений украинской армии.