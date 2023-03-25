Российские войска сорвали наступление ВСУ в Запорожской области Фото: REUTERS

Вооруженные силы России сорвали наступление украинских войск в районе города Орехов Запорожской области, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Полномасштабное наступление на Запорожском направлении, которое готовил противник, сорвано. Наши военные нанесли превентивный массированный удар по вскрытым позициям противника», – рассказал он в беседе с РИА Новости.

Как уточнил Рогов, российские силы поразили 25 целей и более 550 боевиков штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины. По словам члена администрации Запорожской области, Киев хотел приурочить наступление к саммиту Евросоюза. Власти Украины вряд ли откажутся от планов наступления в регионе, добавил он.

Напомним, ранее Рогов сообщал о подготовке ВСУ к нанесению ударов в Запорожской области.

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц рассказывал о возможных сценариях развития контрнаступления ВСУ. По его словам, Украина перекидывает подразделения теробороны и вновь сформированные бригады в Николаевскую, Херсонскую, Днепропетровскую и Запорожскую области, а наиболее вероятная цель предстоящего контрнаступления – Мелитополь.