Марочко заявил об уничтожении подкрепления ВСУ на северском направлении Фото: REUTERS

Военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники, заявил, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожили колонну техники и вооружения украинских войск, которые двигались в направлении Северска, подконтрольного Киеву в Донбассе.

«С направления населенного пункта Рай-Александровка на марше уничтожена колонна вооруженных формирований Украины, которая направлялась в район Северска. Было уничтожено вооружение и техника вместе с личным составом», - приводит РИА Новости слова подполковника, который отметил, что количество убитых украинских военных уточняется.

Марочко также заявил, что, по предварительным данным, была уничтожена батальонно-тактическая группа Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая шла на усиление позиций для сдерживания наступления российских войск.

Напомним, в минувшую среду, 22 марта, Марочко заявил, что украинские военные двое суток не забирают тела сослуживцев на Купянском направлении.