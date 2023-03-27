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НовостиПолитика27 марта 2023 5:22

Марочко заявил об уничтожении подкрепления ВСУ на северском направлении

Марочко отметил, что количество убитых украинских военных уточняется
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Марочко заявил об уничтожении подкрепления ВСУ на северском направлении

Марочко заявил об уничтожении подкрепления ВСУ на северском направлении

Фото: REUTERS

Военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники, заявил, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожили колонну техники и вооружения украинских войск, которые двигались в направлении Северска, подконтрольного Киеву в Донбассе.

«С направления населенного пункта Рай-Александровка на марше уничтожена колонна вооруженных формирований Украины, которая направлялась в район Северска. Было уничтожено вооружение и техника вместе с личным составом», - приводит РИА Новости слова подполковника, который отметил, что количество убитых украинских военных уточняется.

Марочко также заявил, что, по предварительным данным, была уничтожена батальонно-тактическая группа Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая шла на усиление позиций для сдерживания наступления российских войск.

Напомним, в минувшую среду, 22 марта, Марочко заявил, что украинские военные двое суток не забирают тела сослуживцев на Купянском направлении.