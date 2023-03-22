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НовостиПолитика22 марта 2023 6:51

Марочко сообщил, что военные ВСУ двое суток не забирают тела сослуживцев на Купянском направлении

Украинские войска понесли потери при попытке контратаковать и не вернулись за погибшими
Роман КИЛЬМЯШКИН
Украинские военные бросили погибших и раненных на поле боя

Украинские военные бросили погибших и раненных на поле боя

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не забирают тела погибших сослуживцев на Купянском направлении уже двое суток. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

По его словам, украинские войска понесли потери между Новоселовским и Стельмаховкой в Сватовском районе при неудачной попытке контратаковать и после отступления не вернулись за своими погибшими и раненными.

"Некоторые боевики были еще живы, но поскольку им не оказали помощь, они скончались по истечению некоторого времени", - уточнил Марочко.

Как ранее писал сайт KP.RU, немецкие журналисты полагают, что ВСУ в запланированном на весну 2023 года контрнаступлении попытаются пойти по Запорожскому и Луганскому направлениям.

О готовящемся наступлении Киева на Запорожском направлении ранее рассказывал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, и заявлял о том, что это наступление приведет к краху киевского режима.