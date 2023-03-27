В Госдуму внесен законопроект об автоинформировании россиян о взятом кредите через Госуслуги Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Государственную думу РФ был внесен проект закона, который предлагает обязать кредитные и микрофинансовые организации уведомлять своих заемщиков при помощи портал «Госуслуги» о взятом на их имя кредите или микрозайме. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщается, авторами законопроекта выступили члены партии «Новые люди», которые заявляю, что данная инициатива является актуальной на фоне случаев, когда кредитные организации предоставляют кредиты физическим лицам без его согласия.

Отмечается, что подобные случаи могут произойти, когда паспорта или паспортные данные россиян оказываются в руках мошенников, которые, имея подобную информацию, могут оформить онлайн-займы без личного участия заемщика. Как заявляют авторы проекта, в данной ситуации гражданин, на имя которого оформлен кредит, «не имеет никакой возможности узнать об этом и принять необходимые меры».

Напомним, ранее сообщалось, что российские граждане в прошлом году стали вдвое чаще закрывать потребительские кредиты раньше срока.