Патрушев заявил, что НАТО сделала из Украины военный лагерь для расчленения России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев в интервью «Российской газете» заявил, что Североатлантический альянс сделал из Украины один большой военный лагерь, не скрывая при этом своей главной цели, которой является нанесение поражения России на поле боя и дальнейшие ее расчленение.

«На самом деле страны НАТО являются стороной конфликта. Сделали из Украины один большой военный лагерь», - заявил секретарь СБ России, указав на то, что страны - члены Североатлантического альянса снабжают украинскую армию оружием и боеприпасами.

Патрушев также обратил внимание на инструкторов и советников НАТО, которые обучают военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также наемников из стран альянса.

«Пытаясь как можно дольше продлить это военное противостояние, они не скрывают своей главной цели - поражения России на поле боя и ее дальнейшего расчленения», - добавил он.

Напомним, накануне американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен заявил, что Украина не смогла бы оказывать какое-либо сопротивление российской армии, если бы не воюющие на стороне ВСУ наемники НАТО.