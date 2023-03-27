Командующий сухопутными войсками ВСУ посетил позиции под Артемовском Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский посетил позиции военных под Артемовском для того, чтобы изучить обстановку. Об этом сообщил украинский ресурс Military Media Center.

Как сообщается, главком сухопутными силами заявил, что украинские войска в скором времени могут начать наступление в районе Артемовска. Отмечается, что Сырский принял ряд мер для решения проблемных вопросов, «которые препятствуют эффективно выполнять боевые задачи», а также решения, которые были направлены на усиление возможностей украинских войск по сдерживанию российской армии.

Сырский заявил, что оборона города обусловлена военной необходимостью, а на данный момент продолжается наиболее интенсивная фаза боевых действий. Ситуацию для ВСУ он оценил как стабильно сложную.

Напомним, сегодня, 27 марта, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские войска несут серьезные потери в Артемовске, уточнив, что за неделю на этом направлении ВСУ потеряли до 4,5 тысячи военных.