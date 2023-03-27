Украинские войска несут серьезные потери в Артемовске Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут серьезные потери в Артемовске. Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на свои источники.

По его словам, только за неделю украинская армия на данном участке потеряла до 4,5 тысячи военных, в том числе 1,5 тысячи – безвозвратно.

Марочко добавил, что порядка 20% получивших ранения солдат ВСУ не смогу вернуться обратно к линии боевого соприкосновения, так как у них серьезные увечья.

Как писал сайт KP.RU, днем ранее российские силы взяли под полный контроль территорию Артемовского завода обработки металлов (АЗОМ), куда ранее приезжал глава Украины Владимир Зеленский. Бойцы нашли второй проход в цеха предприятия, откуда военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) нападения не ждали.

Напомним, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор выразил мнение, что решение президента Украины Владимира Зеленского направить в Артемовск как можно больше военных привело к тому, что город стал ловушкой для крупного соединения украинских войск.