Боррель назвал "ошибками" развязанные Западом войны

Жозеп Боррель Фото: REUTERS

Войны, развязанные Западом в последние десятилетия, были "ошибкой". Такое мнение выразил глава евродипломатии Жозеп Боррель в своей книге "Год, когда война вернулась в Европу".

В числе таких "ошибок" дипломат назвал войну в Ираке, но не уточнил, кто именно совершил данный просчет.

По словам Борреля, страны, пострадавшие от войн и колониализма Запада, восприимчивы к "российской пропаганде".

На этом фоне Боррель предложил Евросоюзу уделять больше внимания "Глобальному Югу" и укреплять связи со странами этого региона, демонстрируя "больше эмпатии".

Ранее постпред России при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя заявил, что США прибегли к грязным процедурным маневрам и сорвали инициированное Россией обсуждение годовщины начала войны в Ираке во время заседания Совбеза ООН.

Как писал сайт KP.RU, США вторглись в Ирак в 2003 году под надуманным предлогом, якобы спасая мир от "химического оружия Саддама Хусейна", которое в итоге так и не нашли.

Главной целью вторжения американцев в Ирак явилась фиксация в новом однополярном мире безусловного верховенство Соединенных Штатов, ведущих за собой младших союзников.

Напомним, война в Ираке продолжалась с марта 2003 года по декабрь 2011 года, времени вывода из Ирака последних американских войск. За этот период в стране погибли около 162 тысяч человек, в большинстве это были гражданские лица.