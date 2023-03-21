Небензя: США сорвали обсуждение годовщины войны в Ираке в СБ ООН Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США прибегли к грязным процедурным маневрам и сорвали инициированное Россией обсуждение годовщины начала войны в Ираке во время заседания СБ ООН, об этом заявил на пресс-конференции постпред России при организации Василий Небензя.

«Изначально в программе было заседание по Миссии по оказанию поддержки комплексному переходу в Судане», - сообщил Небензя.

Затем поступил запрос западных делегаций «запланировать заседание на понедельник после обсуждения пусков КНДР», уточнил он.

Дипломат отметил, «как только они узнали, что мы запланировали обсудить 20-ю годовщину агрессии США против Ирака…, они начали грязное процедурное маневрирование, настаивая, что заседание по КНДР должно пройти первым, а лишь за этим заседание по Судану».

«США не заинтересованы в разоблачении их преступлений в Ираке», - заявил российский постпред.

Как писал сайт KP.RU, США вторглись в Ирак в 2003 году под надуманным предлогом, якобы спасая мир от «химического оружия Саддама Хусейна», которое так и не нашли.

Главной целью вторжения американцев в Ирак явилась фиксация в новом однополярном мире безусловного верховенство Соединенных Штатов, ведущих за собой младших союзников.

Ирак выбрали потому, что это был наиболее слабый противник: страна много лет находилась под экономическими санкциями, в политическом отношении была изгоем и удобным «мальчиком для битья».

Напомним, с марта 2003 года, начала войны в Ираке, по декабрь 2011 года, времени вывода из Ирака последних американских войск, в этой стране погибли около 162 тысяч человек, в большинстве это были гражданские лица.