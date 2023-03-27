Забастовка нескольких профсоюзов ФРГ парализовала движение транспорта в ряде регионов страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Германии в понедельник, 27 марта, началась крупнейшая с 1992 года забастовка нескольких профсоюзов, сообщает телеканал n-tv.

Движение общественного транспорта было приостановлено в семи федеральных землях из 16. По меньшей мере. Также парализовано и железнодорожное сообщение

Кроме того, по меньшей мере 600 авиарейсов по всей стране ожидают отмены. Уточняется, что почти все авиарейсы были отменены в авиагаванях Дрездена, Мюнхена, Нюрнберга, Дюссельдорфа, Гамбурга, Лейпцига, а также Франкфурта-на-Майне. Таким образом, из крупных аэропортов остается работать только берлинский.

На сегодняшний день забастовки проходят в Баварии, Гессене, Баден-Вюртемберге, Нижней Саксонии, Саксонии, а также Рейнланд-Пфальце и Северном Рейне – Вестфалии.

Как писал сайт KP.RU, профсоюз Verdi и железнодорожно-транспортный союз EVG, объявившие эту забастовку, требуют увеличения зарплаты работников общественного транспорта минимум на 10,5%.