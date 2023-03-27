В Германии из-за общенациональной забастовки ожидают транспортный коллапс Фото: REUTERS

В Германии в понедельник началась общенациональная забастовка, когда в течение суток будет парализовано практически все движение транспорта в большинстве федеральных земель.

Ранее профсоюз Verdi и железнодорожно-транспортный союз EVG объявили забастовку с остановкой движения транспорта по всей Германии.

Deutsche Bahn заявлял, что в связи с общенациональной забастовкой приостановит в понедельник движение всех поездов дальнего следования.

При этом в заявлении компании указывалось, что пригородное движение будет «сильно ограничено».

Кроме того, в результате забастовки отменено свыше 600 авиарейсов по всей Германии, ожидаются отмены и опоздания прилетающих рейсов.

Профсоюзы требуют увеличения заработной платы работников общественного транспорта минимум на 10,5 процентов.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Париже и других крупные городах Франции произошли многотысячные митинги и демонстрации, нередко перераставшие в погромы и ожесточенные стычки с полицией.

Французы таким образом протестовали против представленного Макроном проекта пенсионной реформы, повышающей возраст ухода на отдых с 62 до 64 лет. Недовольство вызвала необходимость работать «лишние» два года и отчислять от зарплаты дополнительные взносы, чтобы получить полную пенсию.

Напомним, что в конце июля 2022 года немецкий гигант «Люфтганза» отменил порядка тысячи рейсов, работа его главных баз — аэропортов Франкфурта-на-Майне и Мюнхена была парализована.

Причиной этого послужила массовая забастовка профсоюза работников «Люфтганзы», которые требовали от концерна повысить зарплату не менее, чем на 9,5%, или 350 евро в месяц. Инфляция в Германии за июнь - в том числе из-за самоубийственного отказа от дешёвых энергоносителей из России в силу санкционной войны - составила 8,2%.