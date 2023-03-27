Путин поручил ФСБ и МВД представить проект об использовании цифрового удостоверения личности Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Федеральной службой безопасности (ФСБ) и Министерству иностранных РФ до 1 мая 2023 года подготовить проект указа, который будет предусматривать случаи предъявления цифрового удостоверения вместо паспорта.

«Подготовить … и представить проект указа … устанавливающего случаи и порядок предъявления цифрового удостоверения личности … вместо документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации», — сказано в поручении российского лидера, опубликованном на сайте Кремля в понедельник, 27 марта.

Напомним, как ранее писал сайт KP.RU, до 1 мая 2023 года глава государства также поручил упростить использование Fan ID инвалидами, пенсионерами и детьми. Выполнить указ должно правительство совместно с АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».