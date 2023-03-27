Российские солдаты видели с квадрокоптера подвиг погибшего Героя России Александра Мальцева, в одиночку захватившего окоп

Александр Мальцев

Российские военные видели с квадрокоптера подвиг сержанта Александра Мальцева, который в одиночку захватил опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом участники спецоперации рассказали военкору KP.RU Александру Коцу.

"Там, где погиб сержант Мальцев, вытащили пленного, он говорит, что у них смены не было уже восемь дней, потому что постоянно утюжили, - уточнил командир разведгруппы. - Мы, кстати, наблюдали за его подвигом со своего коптера".

Военный корреспондент "Комсомолки" вместе с разведчиками проехался по местам, в которых сражался и погиб Александр Мальцев. Подробности можно узнать по ссылке.

Напомним, сержант в одиночку захватил опорный пункт ВСУ и обратил противника в бегство. За свой подвиг военный представлен к званию Героя России посмертно.

"КП-Краснодар" удалось связаться и поговорить с братом героя. Он рассказал, что Александра Мальцева похоронят на родине – в городе Лабинске Краснодарского края. Здесь у него остались родные и друзья.

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