Здесь наши Герои рвут врага и кладут головы за Родину: идем в разведку у «окопа имени Александра Мальцева»

Один из разведчиков поднимают коптер на уровень человеческого роста и он летит прямо сквозь лес по одному ему известному воздушному пути. Фото: Александр КОЦ

ОЖИВШИЙ ГОРОД

Кременную потряхивает от бесперебойной работы артиллерии. Тяжелые орудия бьют по барабанным перепонкам, выплевывая снаряды в сторону Торского и Лимана, но жители города, кажется, не обращают на окружающую какофонию никакого внимания. Прифронтовой городок словно живет в своей параллельной реальности, «не замечая» вибрацию канонады.

- Два американо с молоком и четыре пирожка с яблоком, - очередь в единственной работающей кофейне доходит до мобилизованного в потертом «мультикаме».

Хвост из желающих прикоснуться к дарам цивилизации уходит на улицу. Вспоминаю, как в конце прошлого года помогал продавщице грузить ее кофейные аппараты и продукты в разбитый «бусик» - вместе с семьей она уезжала из Кременной, бои уже шли на окраине города. Честно говоря, тогда я думал, что эта кофейня уже не откроется никогда. Противник шел на прорыв и, казалось, вряд ли его остановит скромный кременской гарнизон. Но на подмогу были переброшены десантники, которые не благодаря, а вопреки тормознули ВСУ. А начиная с середины января оттесняют украинские войска на запад.

И жители Кременной начали возвращаться в свои дома, не взирая на то, что в нескольких километрах еще идут бои, нет света и водопровода. Все-таки - родной угол, который можно осветить генератором.

Кофейня снова открылась, теперь от клиентов в разномастной форме нет отбоя. Заработали продуктовые магазины, возле которых постоянно дежурят пикеты военной полиции – следят, чтобы расквартированные в Кременной мобилизованные, составляющие сейчас основную часть войск на передовых рубежах, не покупали горячительного. И следят, надо сказать, строго. Открылась даже заправка и автобусные маршруты, связывающие город с тылом. Их можно заметить в одном смешанном потоке с легковушками, танками и бронемашинами всех видов, производимых на просторах нашей необъятной.

ТУТ ПЕСНИ ПРАВИЛЬНЫХ РЕБЯТ

- Мину 120-миллиметровую держит, - нахваливает свой хищный бронированный аппарат с незапоминаемым названием-аббревиатурой мой знакомый командир разведподразделения одной из бригад группировки «Отважных» - Центрального военного округа. – Осколок от 152-миллиметрового снаряда, думаю, тоже не пробьет.

К разведчикам я приехал не с пустыми руками. Совместно с волонтерской группой «Время помогать вместе» закупили для наших бойцов квадрокоптеры, которые я и вручил бойцам вместе с трогательными рисунками от столичного детсада №42. Удивительно, но на второй год спецоперации желание у наших граждан помогать бойцам на передовой не снижается. А к дронам давно перестали относиться с придыханием как к какому-то чуду, которое надо беречь под замком в каптерке. Теперь это расходник, постоянно нуждающийся в пополнении.

- Собрались куда? – обращаю внимание на полную экипировку разведгруппы.

- Традиционно, кошмарить фашиста на Торском выступе.

- Место в машине с незапоминаемым названием есть?

- Прыгай.

Минометный расчет на шум вокруг внимания не обращает. Фото: Александр КОЦ

И мы уже мчим в бронекапсуле на выезд из Кременной, в сторону Лимана, затем сворачиваем в сторону. В колонках играет что-то патриотично мелодичное – из нового, «эсвэошного». Про раненого сержанта-пулеметчика, который прикрывает отход группы. Про богибших братишек, за которых надо отомстить, про N-скую бригаду, которая сделает, как надо. Где-то в далекой Большой России пытаются (чаще неудачно) проводить концерты артисты, когда-то собиравшие деньги на ВСУ, игравшие на корпоративах украинских олигархов, поливавших грязью наших бойцов… А тут дистиллированное творчество обычных солдат, которое мотивирует куда лучше, чем высокие речи замполитов.

Мчим под музыку полями по засохшим в каменные «хребты» колеям распутицы, упираемся в лесополосу… И практически десантируемся из машины, которая, резко развернувшись, мчит обратно, поднимая белый шлейф пыли. Слишком жирная цель, для того, чтобы оставаться ждать здесь, на переднем крае. Дальше – пешком по уже привычному «сказочному» лесу, разбитому в щепки артиллерией.

КАК НАБЛЮДАЛИ С КОПТЕРА ЗА ПОДВИГОМ

- Когда сюда заезжали, была красивая зеленая сосновая роща, - говорят обитатели блиндажа, в который мы спустились уточниться по обстановке. - Градами тут хорошо обрабатывали. Потому что это основная точка, через которую мы продвигаемся к противнику.

- Недалеко отсюда погиб сержант Александр Мальцев (герой, в одиночку взявший украинский опорный пункт, но погибший три дня спустя, - Ред.), - смотрит в карту мой товарищ, командир разведгруппы. – До тех позиций отсюда 700 метров. Там тоже от леса ничего не осталось, но это уже мы обрабатывали и танками, и БМП.

- Дошли до точки, игрушку выставляем? – оживает рация.

С собой парни тащат бесшумный 82-миллиметровый миномет «Галл». Его практически невозможно обнаружить в ходе контрбатарейной борьбы. Но есть минус – дальность стрельбы чуть больше километра. Поэтому работать приходится фактически с переднего края. От нашей точки до противника – те самые 700 метров.

- РЭБом (комплексом радиоэлектронной борьбы. - Ред.) они наши «птички» глушат хорошо, но оттягивают его подальше – чтобы мы не уничтожили, - рассказывает, пока идем до миномета, командир. - Но все равно глушат, коптеры падают, все время их не хватает. Стараемся далеко не залетать, высекаем их передвижения, давим на психику. Там, где погиб сержант Мальцев, вытащили пленного, он говорит, что у них смены не было уже восемь дней, потому что постоянно утюжили. Мы, кстати, наблюдали за его подвигом со своего коптера.

Фото: Александр КОЦ

- Как так получилось?

- Наши продвигались немного южнее. Участок леса был с двух сторон наш, мы его взяли. И нужно было выровнять линию соприкосновения через «окоп Мальцева», который он и взял. Поэтому мы за этой позицией и наблюдали.

- Тебе часто приходится такое видеть? Насколько это типично здесь?

- Все зависит от человека. Есть те, кто сидит в окопе, отстреливается и никуда ходить не хочет. А есть те, кто проявляет инициативу, понимает, что может и сделает это. И получается такой подвиг. Это внутри в человеке, воспитанием заложено. К сожалению, случайная мина, и оборвалась жизнь человека.

«ГАЛЛ» И «МАРУСЯ»

Подходим к краю израненного леса. За ним – поле и такая же изуродованная посадка, прошитая швами окопов и блиндажей. Только это - позиции противника. Все точки известны и пристреляны. По ним систематически ведут плановый огонь. Один из разведчиков поднимают коптер на уровень человеческого роста и он летит прямо сквозь лес по одному ему известному воздушному пути. Высоту набирает только метрах в 300 от нас, на нижней кромке посадки, поле преодолевает за пару минут и вот он уже барражирует над опорником противника. Задача оператора дрона найти движение и корректировать огонь миномета.

Внезапно воздух разрывает оглушительный вой, прижимая нас к земле. За ним – трескотня ракетных выходов, спустя несколько секунд разрывы на той стороне.

- Наша авиация отработала, - поясняет невозмутимый командир разведгруппы. – Они как-то прям над нами отрабатывали, звук такой, что страшнее, чем прилеты. Первые разы дергались, а потом научились различать, что это наши штурмовики.

Вражеская артиллерия тем временем работает по нашей лесопосадке – также по плановым целям. Разрывы то справа, то слева. Минометный расчет на шум вокруг внимания не обращает. Заряжает первую мину, звучит… Это и выстрелом-то не назвать. Помните, в советские времена был игрушечный пистолет, который стрелял теннисными шариками. Так от него шума больше было. Особая конструкция мины гасит не только звук, но и выброс огня от пороховых газов. Вот и получается бесшумный миномет-невидимка.

Фото: Александр КОЦ

Запустив с десяток мин, разведчики сворачивают миномет, а пилот на обратном пути теряет свой дрон над нашей лесопосадкой. Общими усилиями находим «Марусю» (да-да, у беспилотников есть имена) в 200 метрах – чуть-чуть не дотянула. Диагноз – потеря двух винтов. «Лечится» на месте – запасными лопастями.

- Отход на точку эвакуации, - командует в рацию мой товарищ.

И мы топаем по просеке туда, где нас высаживала машина с незапоминаемым названием.

СОВЕТ СОБРАВШИМСЯ В ДОБРОВОЛЬЦЫ

- Мне, - говорю, - много пишут люди, которые хотят пойти в СВО добровольцами, но все еще сомневаются. Что бы ты им посоветовал?

- Тут трудно. Я не советую ехать тем, у кого слабые нервы. А в остальном, ко всему можно привыкнуть. Когда рядом начинает взрываться, страшно конечно. Кто-то, вместо того, чтобы залечь в окопе, начинает бежать. Отсюда – раненые, погибшие. А когда тебе старший товарищ объясняет, что даже если в двух метрах от окопа прилетит, тебя в худшем случае контузит, но останешься живой. Немного, конечно, повыворачивает наизнанку. У меня было такое, пережил. Больше боишься того, что представляешь себе в уме, а не того, что случается в реальности.

Подъезжает бронемашина, и мы рывком добегаем до распахнутых тяжеленных дверей, грузимся и закупориваем их фиксатором. Через полчаса мы снова в залитой солнцем Кременной, где смертельная схватка на передовой кажется уже не такой страшной.

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