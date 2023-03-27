Российские войска уничтожили более 400 военных и наемников ВСУ на Донецком направлении Фото: кадр из видео

Вооруженные силы России уничтожили на Донецком направлении более 400 украинских военных, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии потери противника за сутки составили более четырехсот военнослужащих и наемников», – сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, Вооруженные силы Украины потеряли на Донецком направлении четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей, четыре пикапа, боевую машину РСЗО «Град» и одну гаубицу Д-20, добавил генерал-лейтенант.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе Минобороны России сообщило, что ВС России на Донецком направлении уничтожили свыше 155 украинских военных, а также три бронированные машины, пять автомобилей и гаубицу Д-30.