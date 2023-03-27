В Евросоюзе пообещали ответ в случае размещения Россией тактического ядерного оружия в Белоруссии

В ЕС пообещали ответ в случае размещения Россией тактического ядерного оружия в Белоруссии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Евросоюз ответит, если Белоруссия подтвердит размещение Россией своего тактического ядерного оружия (ТЯО) на ее территории. Ою этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Если это случится, то, конечно, будут последствия. Это будет означать эскалацию и угрозу европейской безопасности и не останется без ответа», – сказал он в ходе пресс-конференции.

Какие санкции в отношении России и Белоруссии будут введены после размещения ТЯО на белорусской территории, Стано не уточнил. Представитель ЕС отметил, что сейчас важна реакция президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва разметит ТЯО в Белоруссии. По словам главы государства, в этом нет ничего необычного, поскольку США делают это в течение десятилетий, размещая свое тактическое ядерное оружие на территории стран НАТО в Европе. Россия сделает то же самое, не нарушая своих обязательств по нераспространению ядерного оружия, добавил он.

Тем временем МИД Франции призвал Россию пересмотреть свое решение о размещении ТЯО в Белоруссии.