МИД Франции призвал Россию пересмотреть свое решение о размещении ТЯО в Белоруссии Фото: REUTERS

МИД Франции призвал Россию пересмотреть соглашение о размещении в Белоруссии ядерного оружия, об этом сказано в опубликованном коммюнике ведомства.

«Франция придает большое значение соблюдению заявления о недопустимости ядерной войны и гонки вооружений от 3 января 2022 года, одобренного как Владимиром Путиным, так и всеми главами государств и правительств пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН», - говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что Франция призывает Россию продемонстрировать ответственность, ожидаемую от государства, обладающего ядерным оружием, и пересмотреть это соглашение.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории республики.

«С 3 апреля приступаем к обучению экипажей. И 1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии», - уточнил Путин.

По словам президента, тактическое ядерное оружие будет размещено в Белоруссии, не нарушая обязательств по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Кроме того, Путин отметил, что президент Белоруссии давно ставил вопрос о размещении российского тактического ядерного оружия на ее территории.

Он добавил, что Белоруссия получила от России комплекс «Искандер», способный нести ядерные боеголовки.