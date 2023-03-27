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НовостиПолитика27 марта 2023 15:31

Патрушев заявил о нецелесообразности спасения США от распада

Патрушев напомнил, что Россия уже два раза спасала США от распада
Сергей ЧИКОВ
Патрушев считает "нецелесообразным" спасение США от распада

Патрушев считает "нецелесообразным" спасение США от распада

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью “Российской газете” заявил о нецелесообразности спасения США от распада. Он напомнил, что Россия уже дважды спасала Штаты от распада в 18 - 19 веках.

“Россия — исторический защитник суверенитета и государственности любых народов, которые обращались к ней за помощью. Она как минимум дважды спасала сами США — во время Войны за независимость и Гражданской войны”, – сказал Секретарь Совбеза.

Отдельно Патрушев отметил, что целостность Америки в текущих условиях не представляет интереса для России, и нам не следует этому способствовать, несмотря на то, что российская культура основана на духовности, сострадании и милосердии.

Патрушев считает, что США могут легко "разойтись по швам", как лоскутное одеяло, и рано или поздно южные соседи Америки вернут себе украденные у них территории, а Штаты распадутся на отдельные “Север” и “Юг”, что также предсказывал и Владимир Жириновский, чьи прогнозы нередко сбываются.