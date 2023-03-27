Патрушев заявил о нецелесообразности спасения США от распада

Патрушев считает "нецелесообразным" спасение США от распада Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью “Российской газете” заявил о нецелесообразности спасения США от распада. Он напомнил, что Россия уже дважды спасала Штаты от распада в 18 - 19 веках.

“Россия — исторический защитник суверенитета и государственности любых народов, которые обращались к ней за помощью. Она как минимум дважды спасала сами США — во время Войны за независимость и Гражданской войны”, – сказал Секретарь Совбеза.

Отдельно Патрушев отметил, что целостность Америки в текущих условиях не представляет интереса для России, и нам не следует этому способствовать, несмотря на то, что российская культура основана на духовности, сострадании и милосердии.

Патрушев считает, что США могут легко "разойтись по швам", как лоскутное одеяло, и рано или поздно южные соседи Америки вернут себе украденные у них территории, а Штаты распадутся на отдельные “Север” и “Юг”, что также предсказывал и Владимир Жириновский, чьи прогнозы нередко сбываются.