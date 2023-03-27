Патрушев заявил, что США могут легко "разойтись по швам", как лоскутное одеяло

Патрушев считает, что США "разойдется по швам как лоскутное одеяло" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев предсказал распад Америки на несколько отдельных субъектов. По его мнению, США могут легко “разойтись по швам” “как лоскутное одеяло”. Патрушев не сомневается, что южные соседи Соединенных Штатов рано или поздно захотят вернуть себе украденные у них территории.

“США обрели статус великой державы экономическими достижениями, основанными на циничных действиях по захвату территорий, ресурсов, эксплуатации народов и наживы на военных бедах других государств. При этом так и остались лоскутным одеялом, которое легко может разойтись по швам. Скажем, как это было изначально, разделятся на Север и Юг” – заявил Секретарь Совбеза в интервью "Российской газете".

Отдельно Патрушев отметил высокую вероятность того, что южная часть может начать движение в сторону Мексики, у которой в 1848 году американцы украли более двух миллионов квадратных километров территории.

Напомним, прогноз о распаде США на две части ранее давал Владимир Жириновский. Недавно губернатор Хабаровского Края Михаил Дегтярев в интервью “Комсомольской правде” заявлял, что этот прогноз Владимира Вольфовича сбудется в ближайшее время.

Также недавно сайт KP.RU рассказывал о том, как США след в след повторяют опыт позднего СССР, и почему распад Америки неизбежен.