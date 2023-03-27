Премьер Израиля Нетаньяху отложил принятие закона о судебной реформе до лета 2023

Премьер-министр Израиля Нетаньяху Фото: REUTERS

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отложил принятие закона о судебной реформе до лета этого года, передает израильские СМИ.

По информации радио Kan, глава правительства согласовал с министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром приостановку судебной реформы до летней сессии парламента Израиля. Отмечается, что Бен-Гвир ранее выступал категорически против этого решения.

Как уточняется в сообщении, Нетаньяху взамен на отсрочку принятия реформы согласился на формирование новой силовой структуры – Национальной гвардии, которая будет находиться в ведении Министерства нацбезопасности.

Напомним, 27 марта на улицы Иерусалима, а также других городов Израиля, вышли протестующие. Люди требуют отставки Нетаньяху из-за его политики, а последней каплей послужила судебная реформа в стране. Высказавшегося против этих изменений министра обороны Йоава Галанта отправили в отставку.

Позже премьер-министр Израиля обратился к протестующим гражданам, которых вышло на улицы около 630 тысяч, с призывом не применять насилие.