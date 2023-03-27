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НовостиВ мире27 марта 2023 12:57

Премьер-министр Израиля Нетаньяху призвал протестующих отказаться от насилия

При этом Нетаньяху назвал всех братьями
Сергей КУДРИН
Премьер-министр Израиля Нетаньяху призвал протестующих отказаться от насилия

Премьер-министр Израиля Нетаньяху призвал протестующих отказаться от насилия

Фото: REUTERS

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к протестующим гражданам, которых вышло на улицы около 630 тысяч, с призывом не применять насилие. Об этом глава израильского правительства написал в своих социальных сетях.

Нетаньяху пишет, что все жители Израиля, вне зависимости от того, правые они или левые, являются друг для друга братьями. Он попросил отказаться от насилия, и проявить ответственность.

Напомним, 27 марта на улицы Иерусалима, а также других городов Израиля, вышли протестующие. Люди требуют отставки Нетаньяху из-за его политики, а последней каплей послужила судебная реформа в стране. Например, высказавшегося против этих изменений министра обороны Йоава Галанта премьер-министр отправил в отставку.

Ранее KP.RU сообщал о том, что несколько протестующих в Иерусалиме смогли прорваться в здание парламента, но их быстро схватили и вывели наружу.