Захарова: Реакция некоторых стран на размещение в Белоруссии российского ТЯО вызывает недоумение Фото: Иван МАКЕЕВ

Неадекватная реакция некоторых стран на решение разместить в Белоруссии российское ТЯО вызывает недоумение, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы оставляли и по-прежнему оставляем за собой право предпринимать необходимые дополнительные шаги по обеспечению безопасности России и ее союзников», - подчеркнула Захарова.

По ее словам, Россия с озабоченностью отмечает все чаще звучащие призывы к расширению географии складирования американских ядерных авиабомб в Европе.

«При этом в отличие от НАТО, являющейся подчиненным США конгломератом стран, в нашем случае... речь идет о мерах обеспечения безопасности, предпринимаемых Союзным государством на своей собственной общегосударственной территории», - констатировала дипломат.

Как писал сайт KP.RU, Евросоюз пригрозил ответом, если Белоруссия подтвердит размещение Россией своего тактического ядерного оружия (ТЯО) на ее территории.

«Если это случится, то, конечно, будут последствия. Это будет означать эскалацию и угрозу европейской безопасности и не останется без ответа», – сказал представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

МИД Франции призывал Россию пересмотреть соглашение о размещении в Белоруссии ядерного оружия.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва разметит ТЯО в Белоруссии.

Путин отметил, что в этом нет ничего необычного, поскольку США делают это в течение десятилетий, размещая свое тактическое ядерное оружие на территории стран НАТО в Европе.