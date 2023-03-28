Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: За всю историю не было ничего похожего на союз России и Китая Фото: REUTERS

За всю историю человечества не наблюдалось явления, похожего на союз России и Китая, об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.

«Сейчас между Россией и Китаем создан союз, которого не существовало за всю историю человечества», - сказал Джонсон.

Он отметил, что уникальность заключается во взаимном дополнении - Китай представляет собой величайшую промышленную державу, а Россия главенствует в поставке сырьевых товаров и редкоземельных минералов.

«Российский оборонный сектор также крайне силен», - добавил экс-разведчик.

Кроме того, Джонсон напомнил, что Вашингтон давно препятствовал укреплению связей Москвы и Пекина.

Как писал сайт KP.RU, 25 марта 2023 года президент России Владимир Путин рассказал о неформальной встрече с председателем Китая Си Цзиньпином в своей квартире в ходе визита лидера КНР в Москву.

«Я пригласил председателя по дружбе перейти в другое помещение... Мы перебрались туда и, сидя у камина и попивая чай, говорили обо всем не спеша», – сообщил российский лидер.

Президент отметил, что Си Цзиньпин широко осведомлен обо всех проблемах актуальной повестки и внимателен к деталям. Кроме того, президент назвал своего китайского коллегу очень интересным собеседником.

Напомним, глава Китая Си Цзиньпин с 20 по 22 марта совершил государственный визит в Россию - первый после переизбрания на пост председателя КНР.

В первый день они с президентом Владимиром Путиным около 4,5 часа беседовали один на один. По итогам визита главы государств подписали два заявления и назвали встречу успешной.