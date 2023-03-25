Путин заявил, что провел неформальную встречу с Си Цзиньпином в своей квартире Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин рассказал о неформальной встрече с председателем Китайской Народной республики Си Цзиньпином в своей квартире в ходе визита лидера КНР в Москву. По словам главы государства, беседе прошла не спеша в домашней обстановке.

«Я пригласил председателя по дружбе перейти в другое помещение – у меня здесь есть квартира, в которой я в последнее время много провожу времени, работаю здесь и ночую очень часто. Мы перебрались туда и, сидя у камина и попивая чай, говорили обо всем не спеша», – сообщил российский лидер в эфире телеканала «Россия 24».

По словам Путина, Си Цзиньпин широко осведомлен обо всех проблемах актуальной повестки и внимателен к деталям. Кроме того, президент назвал своего китайского коллегу очень интересным собеседником.

Напомним, председатель КНР посетил Москву в начале этой недели. Сайт KP.RU рассказывал, о чем именно договорились Владимир Путин и Си Цзиньпин.