Полянский: От Дании, ФРГ и Швеции в СБ ООН ждут оперативного расследования по «Северным потокам» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ряд членов СБ ООН ждут от Дании, ФРГ, Швеции оперативного расследования диверсии на «Северных потоках», что стало позитивным итогом голосования по российской резолюции, об этом заявил РИА Новости первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

«Многие члены СБ ООН четко заявили, что они выступают за транспарентное и, я бы сказал, оперативное расследование», - сообщил Полянский.

Он отметил, что было много сигналов властям Дании, Швеции и Германии, чтобы они завершили это расследование и проинформировали Совет о конкретных результатах.

По его словам, «есть своего рода давление от этой части членов Совета, которая воздержалась.... Думаю, это также позитивный результат нынешнего голосования», - подчеркнул дипломат.

Как писал сайт KP.RU, ранее Совбез ООН отказался принять российско-китайскую резолюцию по расследованию диверсий на газопроводах «Северный поток» 1 и 2.

«За» принятие документа проголосовали только сами страны, подавшие резолюцию, и Бразилия. Остальные воздержались, коллективный Запад выступил «Против».

Напомним, 26 сентября 2022 года сразу на двух российских газопроводах в Европу «Северный поток» 1 и 2 произошли взрывы.

Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Президент России Владимир Путин заявлял, что взрыв на газопроводе является очевидным терактом.

В феврале 2023 года американский журналист Сеймур Херш в своем расследовании взрывов на «Северных потоках» указывал, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов.

По данным Херша, решение об операции принимал президент США Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности.

Позже в некоторых западных СМИ появилась версия, что диверсию на газопроводах якобы совершила некая «проукраинская группа».