СБ ООН отклонил резолюцию России и Китая по расследованию диверсий на «Северных потоках» Фото: REUTERS

Совет безопасности ООН отказался принять российско-китайскую резолюцию по расследованию диверсий на газопроводах «Северный поток» 1 и 2. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на корреспондента, присутствовавшего при подаче резолюции.

Документ был отклонён, так как не набрал достаточного количества голосов. Принятию резолюции России и Китая помешали западные страны, которые числом перевесили голосование. При этом «За» принятие документа проголосовали только сами страны, подавшие резолюцию, и Бразилия. Остальные воздержались, коллективный Запад выступил «Против».

Чтобы резолюция была принята, она должна получить девять из пятнадцати голосов, и ни одна страна-член Совбеза ООН не должна выступить «Против». Напомним, суть российско-китайского документа заключалась в том, чтобы созвать независимую комиссию, которая занялась бы беспристрастным и прозрачным расследованием диверсий на «Северных потоках». Причиной её подачи стало недоверие к методам и мотивам, преследуемым Германией, Швецией и Нидерландами, которые сейчас якобы расследуют это дело.

Ранее KP.RU сообщил о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал реакцию Запада на расследования журналиста Сеймура Херша испугом.