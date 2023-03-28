Российские военные уничтожили две американские контрбатарейные РЛС AN/TPQ-50 Фото: Александр КОЦ

Группировка ВС России «Юг» на Авдеевском направлении уничтожила две украинские контрбатарейные РЛС AN/TPQ-50 производства США, об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Иван Бигма.

«На Авдеевском направлении подразделениями артиллерийской бригады уничтожены две украинские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США», - сообщил Бигма.

Он подчеркнул, что расчетом 152-мм буксируемых гаубиц «Мста-Б» в районе населенного пункта Новобахмутовка уничтожена огневая позиция и 120-мм миномет с расчетом ВСУ.

Как писал сайт KP.RU, Виталий Кличко сообщил, что в Киеве произошло несколько взрывов.

Он пояснил, что взрывы произошли в Святошинском и Оболонском районах города, экстренные службы отправлены на места. Местные жители рассказывали, что в результате взрывов начался сильный пожар.

Ранее в Киеве и Киевской области, а также еще в восьми регионах Украины и в подконтрольных Киеву районах Запорожской области и ДНР была объявлена воздушная тревога.

Ранее командир одного из киевских нацбатальонов заявил, что Артемовск почти полностью окружен российскими силами, Авдеевка находится в полукольце.

«Они перешли от тактики лобового штурма к тактике охвата города с разных сторон. И если Бахмут сейчас где-то на 4/5 в кольце, то Авдеевка пока наполовину в кольце», - сказал военный.