В Киеве произошло несколько взрывов 27 марта 2023 года Фото: REUTERS

В Киеве произошло несколько взрывов, об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Виталий Кличко.

«Несколько взрывов произошли в Киеве», - сказал Кличко.

Он пояснил, что взрывы произошли в Святошинском и Оболонском районах города, экстренные службы отправлены на места.

Местные жители рассказали, что в результате взрывов начался сильный пожар.

Ранее в Киеве и Киевской области, а также еще в восьми регионах Украины и в подконтрольных Киеву районах Запорожской области и ДНР была объявлена воздушная тревога.

Как писал сайт KP.RU, в ночь на 24 марта взрывы произошли в Днепропетровской и Сумской областях Украины. Уточнялось, что взрывы произошли во время воздушной тревоги.

Мэр Кривого Рога, расположенного в Днепропетровской области, Александр Вилкул сказал о том, что в городе есть повреждения.

В начале марта украинские власти сообщали о нескольких взрывах, прогремевших в Киеве, на окраинах Днепропетровска, в Сумской и Винницкой областях, а в украинском энергохолдинге ДТЭК заявили о серьезных повреждениях на трех теплоэлектростанциях Украины.