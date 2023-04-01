Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика31 марта 2023 21:27

Генерал США Милли: Киев в ближайшее время не сможет достичь своей цели по вытеснению войск РФ

Генерал допустил конфликт с Китаем, но считает это маловероятным
Сергей ГАПЧУК
Генерал США Милли: Киев в ближайшее время не сможет достичь своей цели по вытеснению войск РФ

Генерал США Милли: Киев в ближайшее время не сможет достичь своей цели по вытеснению войск РФ

Фото: REUTERS

Киев в ближайшей перспективе не сможет достичь своей военной цели по вытеснению войск РФ и возвращению всех утраченных территорий, об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли.

«Я не думаю, что это будет сделано в ближайшее время в этом году», -сказал Милли.

Генерал допустил конфликт с Китаем из-за какого-либо инцидента или события, но посчитал это маловероятным.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент Зеленский выражал недовольство промедлениями в принятии определенных решений в интересах Украины.

Он заявлял, что его не устраивают промедления при поставках Киеву дальнобойных ракет и передаче Украине западных военных самолетов.

Также Зеленский выразил недовольство тем, что, по его мнению, Запад тянет с введением новых антироссийских санкций и евроинтеграцией Украины.

Ранее Дмитрий Медведев говорил, что передача самолетов Украине станет вступлением НАТО в войну против России.