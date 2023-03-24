Зеленский пожаловался на отсутствие новых решений по поддержке Украины

Зеленский рассказал, что вызывает его недовольство. Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство промедлениями в принятии определенных решений в интересах Украины. Об этом политик сказал в видеообращении, которое опубликовал в социальных сетях.

Так, Зеленский заявил, что его не устраивают промедления при поставках Киеву дальнобойных ракет и передаче Украине западных военных самолетов. Также украинских президент выразил недовольство тем, что, по его мнению, Запад тянет с введением новых антироссийских санкций и евроинтеграцией Украины.

«Дорогие коллеги, не кажется ли вам, что новых успехов у нас с вами меньше, чем новых затягиваний в совместных действиях? К сожалению, это так, и в Кремле это видят», - резюмировал Зеленский.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что передача самолетов Украине станет вступлением НАТО в войну против России.

Тем временем премьер Швеции сообщил, что Евросоюз не обсуждает новый пакет санкций против России. Сейчас речь идет о систематическом выполнении уже существующих ограничений, отметил политик.

Почему Украина не получит возможность войти в Евросоюз в ускоренном порядке, читайте здесь на KP.RU.

В то же время Украина рассчитывает вступить в Евросоюз в течение двух лет.