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НовостиПолитика31 марта 2023 22:08

Россия стала на месяц председателем Совбеза ООН

Ожидается, что глава МИД России Лавров возглавит некоторый заседания Совбеза
Сергей ГАПЧУК
Россия стала на месяц председателем Совбеза ООН

Россия стала на месяц председателем Совбеза ООН

Фото: REUTERS

Россия с 1 апреля 2023 года на месяц становится председателем Совета безопасности ООН.

Планируется, что глава МИД России Сергей Лавров будет председательствовать в Совбезе в ходе ряда заседаний.

По словам Небензи, пока официальных заседаний Совбеза по Украине на апрель не запланировано.

Он отметил, вероятно, что заседания по украинской проблематике все-таки пройдут.

Как ранее писал сайт KP.RU, 31 марта 2023 года президент России Владимир Путин в ходе совещания Совбеза РФ подписал подписал указ о новой концепции внешней политики РФ.

«Кардинальные изменения в международной жизни потребовали от нас серьезно скорректировать ключевые документы стратегического планирования, в их числе концепция внешней политики России, где обозначены принципы, задачи, приоритеты дипломатической деятельности», – сказал Путин.

Глава МИД России Лавров заявлял, что в обновленной концепции внешней политики РФ будет говориться о необходимости прекратить доминирование Запада на международной арене.