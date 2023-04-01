Россия стала на месяц председателем Совбеза ООН Фото: REUTERS

Россия с 1 апреля 2023 года на месяц становится председателем Совета безопасности ООН.

Планируется, что глава МИД России Сергей Лавров будет председательствовать в Совбезе в ходе ряда заседаний.

По словам Небензи, пока официальных заседаний Совбеза по Украине на апрель не запланировано.

Он отметил, вероятно, что заседания по украинской проблематике все-таки пройдут.

Как ранее писал сайт KP.RU, 31 марта 2023 года президент России Владимир Путин в ходе совещания Совбеза РФ подписал подписал указ о новой концепции внешней политики РФ.

«Кардинальные изменения в международной жизни потребовали от нас серьезно скорректировать ключевые документы стратегического планирования, в их числе концепция внешней политики России, где обозначены принципы, задачи, приоритеты дипломатической деятельности», – сказал Путин.

Глава МИД России Лавров заявлял, что в обновленной концепции внешней политики РФ будет говориться о необходимости прекратить доминирование Запада на международной арене.